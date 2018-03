Hoteltechnik + Architektur | Ausgabe 01/2018

The Westin Leipzig mit neuer Medientechnik von Tascan

Technisch fit für 1.001 Tagungssituation

Bild: Tascan

Mit einem Investment von rund vier Millionen Euro in die Netzwerk- und Konferenzsysteme im Bankettbereich will The Westin Leipzig als eines der führenden Tagungs- und Eventhotels in Deutschland nun in die internationale Champions League dieser Kategorie aufsteigen.

Nur acht Gehminuten vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt erwartet The Westin Leipzig seine Besucher. Das modern-elegant eingerichtete Hochhaushotel bietet 436 Zimmer und Suiten sowie vier Restaurants und einen großzügigen Wellnessbereich. Ein absolutes Highlight ist das Restaurant Falco im 27. Stock, 100 Meter über Leipzig. Neben einem atemberaubenden Ausblick erwarten die Gäste dort kulinarischen Kreationen des Chefkochs Peter Maria Schnurr, der mit zwei Michelin-Sternen zu den besten Köchen Deutschlands gehört.

Mit 4.000 Quadratmetern Eventfläche und über 50 Tagungsräumen jeder Größenordnung bietet The Westin Leipzig unbegrenzte Möglichkeiten für Veranstaltungen, Tagungen oder Businessmeetings. Nun verspricht modernste Medien- und Konferenztechnik stressfreie Bedienung und brillante Präsentationen. Geplant und ausgeführt wurde dieser Bereich von Tascan, Spezialist für innovative Technik- und TV-Lösungen in der Hotelbranche.

Ballsaal mit drei Raumvarianten

Für das harmonische Zusammenwirken von Farben und Formen zeichnen die Innenarchitektin Cornelia Markus-Diedenhofen und Lichtplaner Martin Weiser verantwortlich. Die runden LED-Leuchten im Ballsaal greifen die Kreise von Wand und Teppich auf. Das Lichtkonzept mit abgehängten Leuchten, die nach oben und unten strahlen, erlaubt Beleuchtungsszenarien in allen denkbaren Farben.

Der prächtige Ballsaal mit rund 600 Quadratmetern Fläche eignet sich perfekt für große Events. Bei einer parlamentarischen Bestuhlung finden darin 300 Personen Platz. Für kleinere Veranstaltungen lässt sich der Saal in drei Sektionen aufteilen. Für alle Raumvarianten steht die entsprechende Medientechnik zur Verfügung. Insgesamt stehen je vier Panasonic-Projektoren und Leinwände zur Verfügung, die je nach Aufteilung des Raumes stets ideale Präsentationsmöglichkeiten schaffen sollen. Eine besondere Herausforderung bei der Installation der Projektoren stellten die kreisrunden, verschieden großen Leuchten dar. Da Deckenspiegel für die Projektoren aufgrund des Deckenaufbaus nicht möglich waren, kamen Deckenlifte von Kindermann zum Einsatz. Leuchten und Deckenlifte mussten so angepasst werden, dass sie nicht kollidieren.

Alle Medien lassen sich über die eingebauten smarten Touchscreens steuern. Die grafische Oberfläche erleichtert die Auswahl der richtigen Komponenten, wobei 27 mögliche Raumkonstellationen im Ballsaal wählbar sind. Zusätzlich stehen vier mobile Tablets zur Verfügung, mit denen die Mitarbeiter zentral alle Elemente in allen Räumen steuern können.

Konferieren ohne Kabelsalat

Mit der Vielzahl der Tagungsräume soll sichergestellt sein, dass für jeden Anlass das passende Ambiente zur Verfügung steht. Ein Beispiel: der Raum Wagner mit einem maßgeschneiderten Konferenztisch für 16 Personen. Mit seiner Trapezform sind bei einer Videokonferenz alle Teilnehmer gut sichtbar. Die eingebauten Kindermann-Tischanschlussfelder bieten neben Stromanschlüssen auch Netzwerk- und HDMI-Schnittstellen, also kein Kabelsalat auf dem Tisch. Wie in allen neu ausgestatteten Räumen ist auch hier eine drahtlose Verbindung von Notebooks, Tablets und Smartphones über „Clickshare“ von Barco möglich. So kann jeder Teilnehmer schnell seine Inhalte auf der Leinwand anzeigen. Die kabellose Zusammenarbeit oder Wireless Collaboration gehört im The Westin jetzt zur Grundausstattung.

Technische Unterstützung garantiert

Besonders großer Wert wurde auf die einfache Bedienung der Medien- und Haustechnik gelegt. So finden sich in jedem Raum Displays mit grafischer Bedienfläche, die intuitiv zu nutzen sind. Damit lassen sich Projektor, Leinwand, Displays, aber auch Licht und Klimaanlage steuern. Sollte dennoch ein Problem oder eine Frage auftreten, findet man auf dem Bedienpanel ein Icon mit dem Konterfei von Meeting-Supervisor Ann-Kathrin Decker. Darüber wird ein direkter Kontakt zu ihr hergestellt und sofortige Hilfe geboten. Sie ist ausschließlich für den Tagungsbereich verantwortlich und steht jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

„Nichts ist schlimmer, als wenn kurz vor einer Präsentation der Referent zum Beispiel sein Notebook nicht verbinden kann und nach Unterstützung suchen muss. Das gibt es bei uns nicht. Die Kontaktaufnahme zu unserer Mitarbeiterin am Helpdesk im Tagungsbereich kann persönlich oder über die interaktiven Bediendisplays in den Räumen erfolgen. In jedem Fall ist sofortige Unterstützung angesagt“, so Andreas Hachmeister, General Manager, The Westin Leipzig.

Netzwerk mit Zukunftspotenzial

Die Audio-/Videoübertragung erfolgt über ein IP-Netzwerk. Tascan setzte dabei auf die SVSI-Decoder und Encoder von AMX. Diese Technologie bringt viele Vorteile, da IP-Netzwerke in den meisten Fällen sowieso vorhanden sind, die Implementierung relativ einfach und die Lösung kostengünstiger ist, da auf Video Matrix Switches verzichtet werden kann. Die Quellgeräte sind über HDMI oder VGA mit dem Encoder verbunden und das Signal wird in einen IP-Stream verwandelt und kann so unabhängig von Ort und Entfernung übertragen werden. Der Decoder verwandelt die IP-Pakete wieder in Audio-/Videosignale. Die Infrastruktur ist komplett auf 4K vorbereitet. Während die eingesetzten Displays bereits mit 4K-Auflösung arbeiten, wurde bei den Projektoren noch auf WUXGA gesetzt.

Hochwertige Beschallung

Hintergrundmusik ist ganz entscheidend für eine angenehme Atmosphäre. Beim The Westin kommt die Musik in allen öffentlichen Bereichen aus Lautsprechern von Bose. Das Audionetzwerk wurde über Dante realisiert, zur Steuerung wird die Q-SYS-Systemplattform von QSC verwendet. In den Tagungsräumen kann die Musik einfach über die Mediensteuerung bedient werden. Zur Beschallung gehören auch die Mikrofone. Für den flexiblen Einsatz stehen 24 Funkmikrofon-Strecken zur Verfügung. Der redundante Aufbau mit zwei Cores sorgt für ein sofortiges Umswitchen bei einem Ausfall. Dank einer Dante-Antenne können die Mikrofone auch außerhalb des Tagungsbereiches, zum Beispiel in der Bar, genutzt werden.

Digitale Beschilderung

Zur optimalen Übersicht sind in der Empfangshalle und in weiteren zentralen Bereichen g roße Displays auf Stelen von Kindermann zu finden, die eine Übersicht über die Veranstaltungen des Tages bieten. An allen Tagungsräumen befinden sich digitale Türschilder, die elegant in die Wand integriert wurden. Die Steuerung erfolgt zentral über das Raumbuchungssystem „Esign“ von Easescreen. |

