News | 09.01.2017

Stabwechsel im Maritim Strandhotel Travemünde

Thomas Liedl ist neuer Direktor

Das neue Jahr beginnt im Maritim Strandhotel Travemünde auch mit einer neuen Direktion: Thomas Liedl (55) hat den Führungsstab von Oliver Gut (47) übernommen, der sich nach elf Jahren neuen beruflichen Herausforderungen stellt. Liedl ist ein erfahrener Hotelmanager.

Bild: K.E. Vögele

Er zuvor vier Jahre lang das Maritim Rhein-Main-Hotel erfolgreich geleitet. Der staatlich geprüfte Betriebswirt, Restaurant- und Barmeister verfügt über gut 35 Jahre Erfahrung in der Hotel- und Gastronomiebranche.

Einer der größten Ausbildungsbetriebe

"Ein Resorthotel in solch ausgezeichneter Lage führen zu dürfen, ist bei aller Erfahrung eine besonders spannende und interessante Aufgabe", fasst Thomas Liedl zusammen, der mit dem Maritim Strandhotel Travemünde auch einen der größten Ausbildungsbetriebe der Region leitet. "Der Hotelnachwuchs, die zukünftigen Fach- und Führungskräfte unsere Branche, liegen uns bei Maritim sehr am Herzen. Auf ihrer Förderung wird weiter ein starker Schwerpunkt liegen", sagt Liedl. Dazu wünscht ihm Claudia Damsch-Oepping, Regionaldirektorin der Maritim Hotelgesellschaft, gutes Gelingen: " Ich bin sicher, dass Thomas Liedl die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte des Hauses mit seinem außerordentlichem Einsatz fortschreiben wird. Ich freue mich, einen so gestandenen Mann der Branche in meiner Region begrüßen zu dürfen", so Damsch-Oepping.