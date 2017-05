News | 10.05.2017

Deutsche Hospitality

Thomas Willms verstärkt den Vorstand

Der Aufsichtsrat der Steigenberger Hotels AG hat Thomas Willms (56) zum 1. Juni 2017 als weiteres Mitglied in den Vorstand berufen. Die Erweiterung des Vorstandes ist unter anderem eine Weichenstellung für die zukünftige Expansion der Deutschen Hospitality im In- und Ausland.

Bild: Steigenberger Hotels AG

Als Chief Operating Officer wird Herr Willms für Operations sowie für Vertrieb und Marketing der Marken Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und IntercityHotel zuständig sein. Thomas Willms hat zuletzt als Senior Vice President der Starwood Hotels & Resorts alle Hotels und Aktivitäten in Zentral- und Osteuropa verantwortet. Zuvor war er bei der ArabellaStarwood Hotelmanagement GmbH als Geschäftsführer sowie den Maritim Hotels und der Intercontinental Hotels Group tätig. Willms schloss 2004 seine Ausbildung an der Swiss School of Tourism and Hospitality im schweizerischen Chur mit dem MBA ab. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Ausgewiesene Expertise

Puneet Chhatwal ist als Chief Executive Officer weiterhin verantwortlich für die Bereiche Strategie, Business Development, Kommunikation sowie Corporate Marketing und Umwelt. Chief Financial Officer und Arbeitsdirektor Matthias Heck verantwortet nach wie vor die Ressorts Finanzen, IT, Einkauf und Bau. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ralf Corsten freut sich, mit Willms einen hervorragenden Experten, mit einer ausgewiesenen Expertise des Hotelmanagements, für die Marken der Deutschen Hospitality gewonnen zu haben.