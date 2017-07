News | 18.07.2017

25hours Hotels in Köln und Düsseldorf

Todt und Jansen als neue General Manager am Start

Die 25hours Hotel Company hat mit Nils Jansen und Michael Todt zwei neue Hoteldirektoren am Start. Todt übernimmt die Leitung des neuen 25hours Hotel Das Tour am Louis-Pasteur-Platz im Düsseldorfer Stadtteil „Le Quartier Central“. Jansen hat ab dem Frühjahr 2018 das Sagen im 25hours Hotel The Circle im zentralen Friesenviertel.

Bild: Stephan Lemke for 25hours

Michael Todt, der seinen Bachelor in International Tourism & Hospitality Management an der International University of Applied Sciences Bad Honnef (Bonn) absolviert hat, war unter anderem langjähriger Assistant und Hotel Manager für verschiedene Motel One Hotels in Deutschland und Österreich. Zuletzt hat er als Cluster Manager bei Lindner Hotels gearbeitet und die Eröffnung des ersten me and all hotels konzeptionell und operativ begleitet.

18 Stockwerke, 200 Zimmer



Das neue 25hours Hotel wird in Anlehnung an das Stadtviertel die Liaison zwischen französischer Kunst und deutscher Gründlichkeit thematisieren. In Zusammenarbeit mit HPP Architekten und dem schwedischen Designbüro STYLT ist der 18-geschossige Hotel-Tower mit rund 200 Zimmern und einem spektakulären Ausblick über die Stadt entstanden. Während sich im Erdgeschoss ein charmantes Café befindet, wird es in den beiden obersten Etagen eine Roof-Top-Bar und das von Rainer Wendt inspirierte Restaurant The Paris Club geben.

Von Frankfurt nach Köln

Nachdem Nils Jansen in den vergangenen vier Jahren als General Manager für die beiden 25hours Hotels by Levi‘s und The Goldman in Frankfurt verantwortlich war, plant er zum 1. September seinen Umzug in die rheinische Domstadt. Dort wird er im Frühjahr 2018 das 25hours Hotel The Circle im zentralen Friesenviertel übernehmen. Vor seiner Zeit bei 25hours war der gelernte Erzieher und Sozialpädagoge im Rahmen seines Studiums zum Hotel- und Tourismusmanager bei den AZIMUT Hotels tätig.

Das neue Hotel wird in den denkmalgeschützten Rundbau „Im Klapperhof 10“ des Kölner Gerling Quartiers einziehen. Gemeinsam mit Studio Aisslinger aus Berlin wird dort, wo früher Versicherungskunden ihre Geschäfte abwickelten, eine vom Wirtschaftswunder inspirierte retrofuturistische Erlebniswelt mit 200 Zimmern, Kiosk, Fahrradwerkstatt und Plattenladen entstehen. Kulinarisch setzt 25hours auf die ostmediterran ausgerichtete eklektische Küche von Haya Molcho und ihrer Familie. Das Barkonzept im neuen Hotel stammt ebenfalls aus der Feder eines alten Bekannten, dem Hamburger Bar-Pionier Jörg Meyer.