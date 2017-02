Hotelbetrieb | 20.02.2017

Jobeline

Top gestylt am Empfang, im Service und in der Küche

Innovative Materialien, funktionelle Extras, bequeme Schnitte und trendiges Design – die neuen Gastro-Outfits aus dem Hause Jobeline sind echte Hingucker und erleichtern den Joballtag am Empfang, im Service und in der Küche.

Bild: Jobeline

Die neue Jobeline Kollektion zeigt nach Angaben des Herstellers einmal mehr Leidenschaft und Know-how, die in jedem Jobeline-Produkt stecken. Immer das Kundenwohl im Fokus setzt der Berufs-kleidungs-Spezialist auf hochwertige, innovative Materialien wie Tencel und Mako-Baumwolle, die den Tragekomfort um ein weiteres perfektionieren. Die Looks von klassisch über individuell bis Vintage bieten Abwechslung und lassen keine Wünsche offen.

Druckfrischer Jahreskatalog

Das unterstreicht auch einmal mehr das neue Konzept des Jobline-Jahreskatalogs. Der Katalog bietet dem Kunden mit seinen neuen Inspirations- und Produktseiten eine noch bessere Übersicht des Sortiments und steht ganz im Zeichen des Kundenwohls. So präsentieren sich die Produktgruppen in vollständigen aufeinanderfolgenden Seiten [s. links oben] und es ist ein Leichtes sich zu orientieren – ob Größen, Farben oder einzelne Features.

Tipps rund ums Styling

Des Weiteren werden alle Produkte mit Piktogrammen vereinfacht dargestellt. So ist auf einen Blick zu erkennen, in welchen Ausführungen das Produkt erhältlich ist (z. B. Halb-, Dreiviertel-, Langarm), ob Taschen vorhanden sind oder welche Kragenform das Produkt hat. Die Inspirationsseiten [s. rechts] geben Anregungen zum perfekten Look und zeigen trendige Bekleidungskombinationen. Darüber hinaus finden Kunden auf den Inspirationsseiten mehr Informationen zu den Styles und Trends, Kombinationsideen sowie Tipps rund ums Styling.