Homepage | 10.10.2016

Architekturgespräche München

Über Safety & Comfort in der Architektur

Die steigende Komplexität und Vernetzung in unserem Leben kennzeichnet nicht nur den Alltag der Arbeitnehmer, sondern stellt auch die Architekten stetig vor neue Herausforderungen. Wie Safety & Comfort in der Architektur umgesetzt werden, ist Thema des Architekturgesprächs am Donnerstag, 20. Oktober 2016 in München.

Bild: ap35 gmbh

Das komfortable Zusammenspiel von Arbeit und Leben steht beim kommenden Architekturgespräch ebenso im Fokus wie Sicherheitskonzepte, die Mensch & Immobilie schützen, ohne der Architektur den Glanz zu rauben. Bei den Architekturgesprächen handelt es sich um eine Plattform für Architekten und Innenarchitekten, welche einen Innovations-, Wissens- und Interessenaustausch auf Grundlage von Vorträgen bietet. Die Mischung aus etablierten und jungen Architekturbüros garantiert abwechslungsreiche Blickwinkel gepaart mit neuem Input. Das anschließende „Meet’n Greet“ begleitet von Musik, Essen und Getränken, rundet den Abend nach Angaben des Veranstalters ab.

Jan Schellhoff als Keynote speaker

Als Keynote speaker konnte der Veranstalter Jan Schellhoff | UNStudio gewinnen. Das 1988 gegründete internationale Architekturbüro unterhält neben seinem Hauptsitz in Amsterdam weitere Niederlassungen in Shanghai und Hong Kong und hat bereits etliche Projekte in Asien, Europa und Nordamerika realisiert. Das UNStudio beschäftigt derzeit ca. 150 Mitarbeiter. Weitere Referenten der Veranstaltung werden Patrick Yves Lee | Architekten LEE+MIR und Jan Foerster | Teamwerk Architekten sein. Das Architekturgespräch am 20. Oktober 2016 in München wird unterstützt von: HPM München Maler und Ausbau, Bene, Silatec und Securiton. Weitere Informationen zum Architekturgespräch sowie die Anmeldung finden Sie unter www.architekturgespräche.de.

20.10.2016 – Einlass 18:30 Uhr | Beginn 19:00 Uhr

Brunhamstraße 21, 81249 München