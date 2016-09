Hotelbetrieb | 28.09.2016

Studie der Online-Plattform eventsofa

Überzeugender Social-Media-Auftritt von Dorint

Die Online-Plattform eventsofa hat die Ergebnisse ihrer Untersuchung von Social-Media-Aktivitäten deutscher Hotelketten und Individualhotels veröffentlicht. Im Blickpunkt standen die Tätigkeiten von mehr als 30 Firmen und Betrieben auf den Kanälen Instagram, Twitter, Youtube und Facebook. Dorint Hotels & Resorts belegt bei den Ketten demnach den zweiten Platz.

Bild: Dorint Hotels & Resorts

Zur Erhebung der Daten wurde quintly genutzt, ein Werkzeug, um Social-Media-Accounts zu messen. Bewertet wurden die untersuchten Anbieter nach den Kriterien Reichweite, Aktivität und Interaktion, wobei der letzte Faktor mit 40 Prozent am höchsten in die Bewertung einfloss. Genau hier konnte Dorint Hotels & Resorts eigenen Angaben zufolge mit seinen Kanälen punkten: „Am meisten unterscheiden sich die Hotels und Gruppen bei der Interaktion. Es gibt Marken wie Dorint Hotels & Resorts, die es schaffen mit ihren Followern und Fans in hohem Maße zu interagieren“, erläutert die Studie an entsprechender Stelle. Hier erreicht Dorint Hotels & Resorts die bestmögliche Punktzahl und führt das Ranking sogar deutlich an.

Offenheit, Persönlichkeit und direkte Ansprache

In der Auswertung erklärt die Studie auch den Erfolg einzelner untersuchter Akteure: „Wird ein Social-Media-Account als persönlich eingestuft, da er für Nutzer und Kunden ein Gesicht hat, so hat dies positive Effekte auf die Marke.“ Ein Fakt, den die Social-Media-Redakteure hinter den Dorint-Accounts nach Angaben der Kette längst befolgen. Sowohl auf Twitter als auch Instagram und Facebook setzt Dorint Hotels & Resorts auf Offenheit, direkte Ansprache und Persönlichkeit. Das ruft mitunter starke Reaktionen hervor, beispielsweise bei der Vorstellung eines neuen Spots der Video-Reihe „HotelHelden“ mit Ingolf Lück.

Ansporn für die Zukunft

In der Verbindung mit weiteren unterhaltenden Elementen, hochwertigen Gewinnspielen oder der regelmäßigen Vorstellung eines „Deal Of The Week“ hält das Team die Inhalte der verschiedenen Kanäle lebendig. „Wir freuen uns sehr über die hohe Bewertung und sehen uns in unseren Social-Media-Aktivitäten bestätigt“, vermerkt Leiter Internet e Commerce Christian Lewitzky und fügt hinzu: „Wir sehen die Studie auch als Ansporn, zukünftig noch besser zu werden und unsere Tätigkeiten auf den diversen Kanälen noch zu optimieren“.