Ausstattung/Einrichtung | 13.09.2016

Arturo Unique Flooring

Unifarbener Designboden für den Gastrobereich

Arturo Unique Flooring, eine Marke der Uzin Utz AG, produziert von Unipro bv, bringt mit seinem neuen Produkt – Arturo Parlare – einen unifarbenen Designboden mit changierender Optik auf den Markt. Die Verlaufbeschichtung auf Polyurethanbasis eignet sich für leicht belastete Böden im Innenbereich, wie Gastronomie- und Repräsentationsräume.

Bild: Uzin Uz AG

Die Verlaufbeschichtung aus der neuen Kollektion Arturo Parlare kreiert nach Angaben des Herstellers ein ansprechendes Interieur. Abhängig vom Lichteinfall und Betrachtungswinkel changiert die Optik des Bodens. Sanfte Farbnuancierungen sorgen für eine natürliche Ausstrahlung. Diese Farbschattierungen entstehen dank der einzigartigen Produkteigenschaften beim Applizieren des Bodens. Dadurch ist jeder Boden ein Unikat. Arturo Parlare wird von zertifizierten Arturo-Parlare-Beschichtern appliziert, um die entsprechende Qualität des Bodens sicherzustellen.

Praktisch & nachhaltig

Die elastische Bodenbeschichtung ist nach Anbieterangaben nahtlos, flüssigkeitsdicht und dadurch sehr pflegeleicht. Eigenschaften wie eine hohe Chemikalienbeständigkeit, Verschleißfestigkeit sowie UV-Stabilität sorgen dafür, dass der Boden lange erhalten bleibt. Emissionsarm und AgBB-konform erfüllt Arturo Parlare höchste Qualitäts- und Gesundheitsanforderungen. Dank geringer Schichtdicke (2 bis 2,5 mm) ist Arturo Parlare auch optimal bei Renovierungen einsetzbar. Abhängig vom Untergrund kann die Beschichtung auf vorhandenen Böden aufgebracht werden. Arturo Parlare ist in acht Trendfarben erhältlich. Durch das Mischen dreier Produktkomponenten entstehen beim Applizieren des Bodens natürliche Farbnuancierungen. Die Pigmente der A-Komponente garantieren die gewünschte Farbgebung, während die B-Komponente für das Aushärten des Bodens sorgt und die C-Komponente als Füllstoff dient. Als finale Deckschicht verleiht eine Arturo Versiegelung in matter oder seidenmatter Optik zusätzlichen Schutz. Auch ein Antirutsch-Finish ist möglich. Das Ergebnis: Ein repräsentativer Boden mit einzigartigem Charakter.

Ganzheitliche Arbeits- und Wohnraumkonzepte

„In den letzten Jahren geht in Bereichen wie Unternehmensgebäuden, öffentlichen Räumen, Health & Care sowie Wohnungen ein deutlicher Trend hin zu ganzheitlichen Arbeits- und Wohnraumkonzepten“, so Julia Mackenbach, Arturo Marketing. Design-Kunstharzböden spielen hierbei eine zentrale Rolle. Mit Parlare und der Color Collection beweist Arturo seine Designexpertise in diesem Bereich. „Mit unseren Bodenkonzepten möchten wir unsere Kunden inspirieren, sie fachkundig beraten und helfen, Entscheidungen in Richtung passendes Einrichtungskonzept zu treffen. Räume, in denen wir leben und arbeiten, können durch den gezielten Einsatz von Farbe so gestaltet werden, dass sie unsere Stimmung und unsere Produktivität positiv beeinflussen. Die Farbgestaltung von Wänden, Decken und Böden ist daher mehr als nur ein dekoratives Element – sie schafft Erlebnisräume“, meint Thea Kruiders, Arturo Design Studio. Inspiriert werden die Design-Welten von Arturo durch internationale Strömungen aus Interieur, Design, Kultur, Musik, Kunst und Mode. Arturo ist ständig auf der Suche nach neuen Innovationen, die in zeitgemäße Bodenkonzepte umgesetzt werden können. Daneben bietet das Arturo Design Studio maximalen Raum für die Umsetzung individueller Kundenwünsche in maßgeschneiderte Bodenkonzepte. Vom Zebraboden über Farben im Corporate Design bis hin zur Logo-Integration ist alles möglich. Die Räumlichkeiten können vorab in 2D oder 3D visualisiert werden.