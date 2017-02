News | 28.02.2017

Messeauftritt in Hamburg

Verein "Fair Job Hotels" erstmals auf der Internorga

Für faire Jobs, attraktive Perspektiven für den Branchennachwuchs und ein besseres Image der Hotellerie als Arbeitgeber macht sich der Verein Fair Job Hotels stark, der 2016 ins Leben gerufen wurde. Nun präsentieren die Gründungsmitglieder ihren Verbund das erste Mal einer breiteren Öffentlichkeit auf der Internorga Hamburg in der Messehalle B7.

Die zukunftsweisende Initiative wurde 2016 von 16 namhaften Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen, die für das „Who is Who“ der deutschen Hotellerie stehen. Dazu gehören unter anderem Ingo C. Peters, General Manager des Fairmont Vier Jahreszeiten Hamburg, Jost Deitmar, Geschäftsführender Direktor des Louis C. Jacob, Cyrus Heydarian , General Manager des Breidenbacher Hofes Düsseldorf oder auch Dr. Caroline von Kretschmann, Geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofs in Heidelberg.

48 Betriebe machen mit

Mit Kai Kraag, Manager Hotellerie bei Nestlè Waters ist im Verein auch die Industrie vertreten, Thomas Karsch, Geschäftsführer und Chefredakteur des Branchenmagazins TOPHotel gehört ebenfalls dazu. Alexander Aisenbrey, Geschäftsführer des Öschberghofes in Donaueschingen hat den Vorsitz von Fair Job Hotels übernommen. Der Arbeit des Verbundes stößt inzwischen auf großes Interesse und die Mitgliederzahlen wachsen stetig – derzeit sind es bereits 48 Betriebe, die sich in dem Verein unter der Devise „Handeln statt klagen!“ engagieren.