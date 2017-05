Hoteldesign + Interieur | 02.05.2017

Dorint Park Hotel

Verjüngungskur für Bremens Schmuckkästchen

Seit Sommer 2016 laufen die Renovierungsarbeien im Dorint Park Hotel Bremen. Mit der Modernisierung des Konferenzbereichs inklusive Küche, der Banketträume sowie des Foyers und weiterer öffentlicher Abschnitte sind die ersten großen Schritte abgeschlossen. Kostenpunkt: eine Million Euro.

Bild: Dorint Hotels & Resorts

Damit präsentiert sich der erneuerte Bereich des Fünf-Sterne-Superior-Hauses am Hollersee rechtzeitig zu Frühlingsbeginn in festlichem Glanz, ganz dem Charakter eines historischen Grand-Hotels entsprechend. „Dieses Haus steht für Tradition und Exzellenz in allen Bereichen“, sagto Hoteldirektor Karsten Kenneweg, „nicht weniger erwarten die Gäste. Dementsprechend hochwertig und exquisit muss allein der optische Eindruck sein, den wir unseren Gästen durch Perfektion in Ausstattung, Service und Dienstleistung bestätigen.“

Gehobenes Raumkonzept

Neben neuen Teppichen, Bezügen und zahlreichen Lichtquellen wird das gehobene raumgestalterische Konzept durch die hohe Individualität und die Hochwertigkeit des Interieurs betont, etwa durch den Einsatz edler Stoffe aus Frankreich oder ausgesuchter Accessoires aus Italien. Dem übergeordneten Baustil des Hauses – das im hanseatischen Kolonialsatil errichtet wurde – soll somit Rechnung getragen werden. Stilbildende Elemente wurden erhalten und restauriert, Neues wurde im Stil des Hauses integriert.

Bankett mit bis zu 440 Gästen möglich

Auch bei der Qualität der Elektro- und Dateninstallation auf dem aktuellsten Stand der Technik wurden keine Abstriche gemacht. Das Dorint Park Hotel Bremen darf daher im Event- und Kongresssbereich als der derzeit wohl modernste Anbieter der Stadt gelten. Alle Raumfunktionen können nunmehr von einem Paneel gesteuert werden, alle Lautsprecher und die gesamte Veranstaltungstechnik sind up to date, ebenso die Lichtanlage. Dank dieser ist die optimale Ausleuchtung jedes Szenariums möglich: Vom Businessmeeting bis zum romantischen Dinner. Die Tagungsräume selbst sind durch die Schaffung neuer Raumsituationen flexibler einsetzbar. Sowohl für Anlässe im intimen Rahmen als auch für größere Events wie Feste, Konferenzen und Bankette mit bis zu 440 Gästen sind verschiedenste Konzeptionen umsetzbar. Hierfür ist die komplett neu aufgebaute Bankett-Anrichte mit Kühlung, Aufzug ins Untergeschoss, einer Service-Einheit, einer modernen Spülstraße sowie funktionalem Stauraum eine professionelle Basis für die Operative des Hotels.

Insgesamt drei Millionen Euro Invest

Begleitend zu den Umbaumaßnahmen haben einige der Veranstaltungsräume neue Namen mit Bezug zu Bremen erhalten, um die Verbundenheit des Hauses zur Hansestadt einmal mehr hervorzuheben. So beziehen sich Säle Holler 1 und Holler 2 auf den Mitbegründer und Förderer des Bürgerparks Johann Hermann Holler, der Raum Gräfin Emma wiederum ist der gleichnamigen Adligen gewidmet, die den Bremern der Legende nach eine Bürgerweide gestiftet haben soll. Auch der Bremer Roland, die Zugehörigkeit Bremens zur Hanse sowie der Architekt des Parkhotels selbst, Heinrich Rudolph Jacobs, finden sich in der Namensgebung der Tagungsräume wieder.Insgesamt rund drei Millionen Euro investiert die Neue Dorint GmbH in die aufwendige Runderneuerung der Bankett- und Tagungssäle, der öffentlichen Bereiche und der Zimmer. Die Modernisierung Letzterer beginnt in den kommenden Wochen. Hierbei ist die Neugestaltung von 50 der 155 Hotelzimmer geplant, die im Zuge dessen auch größere Betten und begehbare Kleiderschränke erhalten sollen.

Die gute Stube Bremens

„Das Park Hotel ist immer die gute Stube Bremens gewesen und wird wieder zum Schmuckkästchen werden. Das Haus soll gleichermaßen die Stadt nach außen repräsentieren, aber auch ein Ort sein, an den die Bremer mit Freude gehen“, erläutert Karsten Kenneweg.So sollen Veranstaltungen aller Art – von öffentlichen Events bis privaten Feiern – den Bremern künftig verstärkt Anlass sein, im mondänen Haus am Hollersee zu Gast zu sein. Die Weinmesse „Wine in the Park“, der Muttertagsbrunch Deluxe oder das „BBQ in the Park“, Premium-Grillen am Hollersee, garantieren im Frühjahr und Sommer den Besuchern unvergessliche lukullische Momente in idyllischer Umgebung. Doch auch die Gastronomie des Hauses bleibt ein kulinarisch herausragender Fixpunkt in der Stadt. Von Bremern ohnehin sehr geschätzt listet selbst der Guide Michelin das Park Restaurant aufgrund seiner hochstehenden Qualität. Federführend verantwortlich für die gustatorische Exzellenz ist Küchendirektor Jeffrey Hoogstraaten, der mit seinem Team kreative französisch-deutsche Küche mit internationalen Zutaten serviert.