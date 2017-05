News | 30.05.2017

Neueröffnung am Münchner Marienplatz

Victoria Wagenheimer wird Gastgeberin im Beyond by Geisel

Die Spannung steigt: Bislang ist nur wenig bekannt über die neue Luxus-Stadtresidenz, die im Juli 2017 direkt am Münchner Marienplatz eröffnen wird. Das Beyond by Geisel gehört zum Portfolio der traditionsreichen Geisel Privathotels. Als Gastgeberin des exklusiven Objekts wird Victoria Wagenheimer fungieren.

Bild: Marc Oeder

Victoria Wagenheimer entstammt einer alteingesessenen Münchner Einzelhandelsfamilie. Die Dienstleistung liegt also im Blut, doch statt den Weg in die Modebranche einzuschlagen, wählte sie die Hotellerie. Nach ihrer Ausbildung im München Palace Hotel lockte die weite Welt und so heuerte sie 2004 bei Hilton Worldwide in den Vereinigten Arabischen Emiraten an – zunächst als Management Trainee und Executive Floor Manager im Hilton Dubai Jumeirah, später im Cluster Sales für die beiden dort ansässigen Hilton Hotels. Ein Transfer innerhalb der Gruppe führte die heute 36-Jährige 2007 als Guest Service Manager in das Hilton Shanghai, ein Haus mit über 700 Zimmern und sieben Restaurants mitten in der chinesischen Millionenmetropole.

Ausgebildete Hotelbetriebswirtin

Mit insgesamt sechs Jahren Auslandserfahrung im Gepäck, entschied die Münchnerin sich 2010 für die Rückkehr in die Heimat und gleichzeitig den Wechsel zurück in die Privathotellerie. Als Direktionsassistentin bei der Rothof Hotelbetriebs GmbH mit einem 42-Zimmer-Haus im Stadtteil Bogenhausen war sie in alles eingebunden, was zum Betrieb eines Hotels dazugehört – vom Qualitätsmanagement über die Gästebetreuung bis hin zu Marketing- und Verkaufsaktivitäten. Berufsbegleitend absolvierte sie zudem die Weiterbildung zur Hotelbetriebswirtin. Die Suche nach einer neuen Herausforderung führte Victoria Wagenheimer 2015 schließlich zu den Geisel Privathotels, wo sie seitdem als Empfangsleitung im Hotel Excelsior tätig ist und sich nebenbei als Ausbildungsbotschafterin des Bayrischen Hotel- und Gaststättenverbands in der Nachwuchsförderung engagiert.

Herzliche Gastgeberin

„Mit dem Beyond by Geisel bringen wir im Sommer 2017 ein ganz besonderes Hotelprodukt nach München, bei dem der Gastgeber eine zentrale Rolle spielt. Victoria Wagenheimer hat sich in den vergangenen zwei Jahren hervorragend in das Team der Geisel Privathotels eingefügt. Sie ist eine professionelle, engagierte und überaus herzliche Gastgeberin und wir freuen uns, dass sie unser neues Objekt am Marienplatz eröffnen und leiten wird“, so der Kommentar von Familie Geisel.