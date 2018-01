News | 31.01.2018

Panasonic

Vollständiger TV-Komfort

Die neuen Panasonic TV-Geräte bieten Hoteliers eine kostengünstige und komfortable Möglichkeit, TV-Signale auf viele Geräte zu verteilen. Die Installation einer separaten Empfangsbox oder spezieller Verkabelungen ist nicht mehr nötig und kann entsprechend eingespart werden.

Bild: Panasonic

Mit TV>IP verfügen TV-Geräte von Panasonic über die Möglichkeit, von einem Server versendete TV-Programme kabellos per WLAN zu empfangen. Die Technologie bietet den vollständigen TV-Komfort mit EPG, HbbTV, Videotext oder USB-Recording ohne jegliche Einschränkung. Darüber hinaus unterstützen Panasonic-TVs neben dem Unicast- auch den Multicast-Standard, um auf mehrere TV>IP-Server zuzugreifen, was bei größeren Projekten die Flexibilität erhöht. Dank enger Zusammenarbeit mit Partnern wie D-Link, GSS, ITZ, Kathrein, Triax und WISI bietet Panasonic zudem maßgeschneiderte und auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Hotel-TV/Hospitality-Lösungen aus einer Hand an.

www.panasonic.com