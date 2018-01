News | 09.01.2018

DEHAG Hotel Service AG

Vorstand neu besetzt

Der Vorstand der DEHAG Hotel Service AG, der Muttergesellschaft und Holding von Best Western Hotels Central Europe, progros, unitels consulting und B.W. Hotel GmbH, ist seit Jahresbeginn neu besetzt.

Bild: DEHAG Hotel Service AG/Best Western Pressestelle

Der bisherige Alleinvorstand Markus Keller, der zum Jahresende nach über 25 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in den Ruhestand ging, wurde im Januar 2018 von einem neuen dreiköpfigen Vorstand abgelöst: Marcus Smola, Sprecher des Vorstandes, Jochen Oehler, Vorstand Strategie und Alexander Kühnlein, Vorstand Finanzen. Neben ihren neuen Aufgaben als Vorstände bleiben Marcus Smola weiterhin als Geschäftsführer der Best Western Hotels Central Europe GmbH und Jochen Oehler als Geschäftsführer der progros Einkaufsgesellschaft mbH, tätig.

Der Aufsichtsrat der DEHAG Hotel Service AG hatte frühzeitig eine neue Zusammensetzung des Vorstands bekannt gegeben und eine nachhaltige zwölfmonatige Übergabe der Vorstandsaufgaben gesichert. Das Vorstandsgremium hat Markus Keller am 1. Januar 2018 als Alleinvorstand abgelöst. Der 64-jährige Keller stand seit über 25 Jahren im Dienste der DEHAG Hotel Service AG. Unter dem Holding-Dach der DEHAG Hotel Service AG sind die Tochtergesellschaften Best Western Hotels Central Europe GmbH, progros Einkaufsgesellschaft mbH, unitels consulting GmbH und B. W. Hotel GmbH vereint, die ein umfassendes Dienstleistungsangebot für Hotels anbieten, die nicht zwingend der Marke Best Western angeschlossen sein müssen.