News | 21.11.2016

Adina Apartment Hotel Nürnberg eröffnet

Warme Farben, viel Raum und Komfort

Mit der Eröffnung des neuen Adina Apartment Hotel hält Down-Under-Feeling in Nürnberg Einzug. Im Herzen der Altstadt gelegen, verfügt das Haus über 138 Studios und Apartments, Restaurant und Bar, einen Wellness- und Fitnessbereich sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume. Das „Opening Special“ ab 99 Euro pro Nacht gilt noch bis zum 29. Januar 2017.

Bild: TFE Hotels

Warme Farben, viel Raum und Komfort und eine offene, multikulturelle Atmosphäre sind es, die das erste Haus der Adina Apartment Hotels in Franken nach Betreiberangaben auszeichnen. Anlässlich der Eröffnung bietet das Hotel ein besonderes Kennenlernangebot, das „Opening Special“: Bei Aufenthalt bis zum 29. Januar 2017 ist eine Übernachtung im Studio inklusive Frühstück, Welcome-Drink in der Alto Hotelbar und kostenfreiem W-LAN ab 99 Euro buchbar, Verfügbarkeit vorausgesetzt.

Die 138 Studios und Apartments punkten mit einer großzügigen Fläche ab rund 30 Quadratmeter und bieten standardmäßig eine Sitzecke zum Wohnen und Arbeiten, eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Herd, Mikrowelle, Spülmaschine und -becken sowie Waschmaschine und Trockner. Damit eignen sich die Apartments sowohl für Langzeitreisende als auch Kurzurlauber, die sich unterwegs wie zu Hause fühlen möchten. Abgerundet wird das Reiseerlebnis durch den persönlichen Vier-Sterne-Hotelservice mit 24-Stunden-Rezeption und Roomservice, Restaurant, Bar, hochmodernem Wellness- und Fitnessbereich sowie Tagungsräumen und lässiger Rooftop-Eventlocation mit Blick auf die Stadt. Auch das im Oktober neu eröffnete Adina Apartment Hotel im Frankfurter Europaviertel bietet noch bis zum 28. Februar 2017 ein Opening Special an. Hier kann eine Übernachtung im Studio inklusive Frühstück, Welcome-Drink in der Alto Hotelbar und kostenfreiem W-LAN ab 99 Euro gebucht werden.

Drei weiterer Häuser geplant

Adina, eine Marke der australischen Hotelgruppe TFE, zählt aktuell 21 Häuser in Australien sowie Neuseeland und neun Häuser in Europa, darunter in Kopenhagen, Budapest, Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und Nürnberg. In den kommenden drei Jahren sollen weitere drei Häuser in beliebten deutschen Städtedestinationen hinzukommen: Leipzig und Hamburg im Jahr 2017, der Start in München ist für 2019 geplant.