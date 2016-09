Ausstattung/Einrichtung | 09.09.2016

Villeroy & Boch-Expertin klärt auf

Was Sie über ein Dusch-WC wissen sollten

Bei einem Dusch-WC wird man nach dem Toilettengang automatisch mit warmem Wasser gereinigt. Das hört sich für viele seltsam an und wirft Fragen auf. Kirsten Wienberg leitet die Abteilung Global Product Development & Design des Unternehmensbereichs Bad und Wellness von Villeroy & Boch und ist verantwortlich für die Entwicklung der ViClean Dusch-WCs. Im Interview erklärt sie, was man über ein Dusch-WC wissen sollte.

Bild: Villeroy & Boch

Seit wann gibt es Dusch-WCs?



Seit über 50 Jahren. Das erste Dusch-WC wurde bereits 1957 in der Schweiz entwickelt. Durchgesetzt hat sich die Technik zuerst in Asien, wo im Jahr über 6 Millionen Dusch-

WCs verkauft werden. Villeroy & Boch ist seit 2011 auf dem asiatischen Markt vertreten und seit 2013 mit Dusch-WCs erstmals auch in Europa.



Welche Vorteile bietet die Reinigung mit Wasser gegenüber der Reinigung mit Toilettenpapier?



Ein Dusch-WC erleichtert und verbessert die persönliche Hygiene und sorgt für mehr Reinheit und Wohlbefinden. Denn die Reinigung mit Wasser ist besonders gründlich,

auch in Hautfalten, und dabei schonend und sicher. Das Dusch-WC wird von Ärzten empfohlen, denn die Reinigung erfolgt berührungslos und keimfrei. Eine Übertragung

von Keimen durch Handkontakt ist ausgeschlossen. Außerdem können weder Juckreiz noch Hautreizungen oder Entzündungen entstehen, wie das bei trockenem Toilettenpapier oder Feuchttüchern, die meist Konservierungs- und Duftstoffe enthalten, möglich ist. Und mehr noch: Die sanfte Wassermassage kann sogar Beschwerden lindern, beispielsweise bei Verstopfung oder Hämorrhoiden.



Es wird also gar kein Toilettenpapier mehr benötigt?



Nein, es geht komplett ohne. Wer ein Dusch-WC benutzt, kann auf Toilettenpapier zur Reinigung verzichten. Wer möchte, kann aber natürlich ganz nach seinen persönlichen

Bedürfnissen für die Trocknung Toilettenpapier nehmen.



Wer kann ein Dusch-WC benutzen?



Jeder, der besonderen Wert auf WC-Hygiene legt, kann ein Dusch-WC benutzen. Besonders zu empfehlen ist ein Dusch-WC für Personen mit körperlicher Einschränkung

oder mit Behinderung, denn es bietet ihnen mehr Selbstständigkeit. Aber auch für Familien ist ein Dusch-WC eine tolle Sache. Kindern sollte man vor dem Gebrauch genau

erklären, wie das Dusch-WC funktioniert und benutzt wird. Bei den ViClean-Modellen von Villeroy & Boch können mehrere Benutzerprofile eingestellt und gespeichert werden,

die man dann jederzeit per Knopfdruck abrufen kann.

Was kann man bei einem Dusch-WC einstellen?



Bei den ViClean Dusch-WCs von Villeroy & Boch kann jeder die Temperatur des Wassers und die Temperatur des Sitzes so einstellen, wie sie für ihn am angenehmsten sind.

Auch die Föhntemperatur ist bei einigen Modellen nach individuellen Vorlieben regelbar. Außerdem kann man die Intensität des Wasserstrahls verändern und die Position

der Duschdüse verstellen und damit optimal auf sich einrichten.





Und wie sieht es mit Reinigung und Pflege bzw. der Hygiene des Dusch-WCs selbst aus?



Die Toilettenschüssel reinigt man wie bei herkömmlichen WCs, also am besten mit Wasser und einem neutralen oder leicht sauren Reiniger, der eventuelle Kalkablagerungen

löst. Noch einfacher geht es, wenn die Keramik mit einer pflegeleichten Oberfläche wie CeramicPlus von Villeroy & Boch versehen ist. Dann genügen in der Regel Wasser

und ein weiches Tuch. Hat das WC zudem die vollständig glasierte, spülrandlose DirectFlush- Ausführung, wird die Reinigung noch schneller und unkomplizierter.

Für den ViClean WC-Sitz und die Duschdüse hat Villeroy & Boch eine patentierte, schmutzabweisende Materialtechnologie entwickelt, einen dauerhaften Schutzfilm mit

antibakterieller Wirkung für optimale Hygiene. Die Düse wird zudem vor und nach jeder Benutzung automatisch mit Wasser gereinigt. Darüber hinaus verfügt ViClean über einemanuelle Reinigungsfunktion, bei der die Duschdüse ohne Wasser herausfährt. Zum Putzen nimmt man einen Neutralreiniger und ein weiches Tuch oder einen

Schwamm. Bitte auf keinen Fall säurehaltige oder ätzende Reiniger, Scheuermittel und oder raue Schwämme und Tücher verwenden.





Und wie sieht es mit der Umweltverträglichkeit von ViClean aus? Wie hoch ist beispielsweise der Wasserverbrauch?



Der maximale Wasserverbrauch von ViClean-U+ liegt zwischen 270 und 430 ml/min pro Reinigungsvorgang. Damit ist ViClean bei gleichem Reinigungseffekt bis zu sieben Mal effizienter, als vergleichbare Produkte. Möglich macht das die einzigartige Balloon Jet-Technologie von Villeroy & Boch. Dabei wird das Wasser mit Luft angereichert und erzeugt so einen besonders sanften und angenehmen Wasserstrahl. Darüber hinaus be-nötigen Sie, wie bei jeder herkömmlichen Toilette, Spülwasser für die WC-Spülung.



Und der Stromverbrauch?



Dank des intelligenten Energiemanagement-Systems mit Auto-Energiespar-Modus liegt der Stromverbrauch bei sparsamen 1.200 W. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt mit einem energieeffizienten Durchlauferhitzer, der nur die Menge an Wasser erwärmt, die auch gebraucht wird.



Kann man einen ViClean-Aufsatz selbst montieren und demontieren und so sein WC nachträglich zum Dusch-WC nachrüsten?



Nein, das geht nicht. Der ViClean-Aufsatz wird fest montiert und sollte ohne fachliche Hilfe nicht selbst montiert oder demontiert werden. Die ViClean-Aufsätze passen nur auf die dafür bestimmte Keramik von Villeroy & Boch.