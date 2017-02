Hoteldesign + Interieur | 02.02.2017

Hansgrohe Group auf der ISH

Wasser in revolutionären Dimensionen erleben

Wenn die Weltleitmesse für Sanitär- und Heizungstechnik, die ISH, in wenigen Wochen ihre Tore öffnet, wird Frankfurt am Main zum Schauplatz der internationalen Badbranche. Die Hansgrohe Group mit ihren Marken AXOR und hansgrohe will die Besucher in diesem Jahr mit Innovationen für Bad und Küche beeindrucken.

Bild: Hansgrohe SE

„Mit unseren starken Marken AXOR und hansgrohe haben wir uns zuverlässig und stetig einen Namen als ein führendes Unternehmen in Qualität, Innovation und Design erarbeitet“, erklärt Thorsten Klapproth, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe Group. „Dem werden wir auch auf der ISH 2017 gerecht und präsentieren sensationelle Neuheiten“, fügt er hinzu. „Wir denken Wasser in Bad und Küche in vollkommen neuen Dimensionen, fügen ihm einen funktionalen Mehrwert zu und schaffen so ein emotionales Wassererlebnis. Ein solches Erlebnis kreieren übrigens nicht nur unsere Produktneuheiten, auch der Messestand der Hansgrohe Group wird für unsere Gäste eine beeindruckende Attraktion.“

Weltneuheiten für das luxuriöse Bad



Die Marke AXOR (www.axor-design.com) ist ein Vorreiter in der Entwicklung, Konstruktion und Produktion avantgardistischer Design-Objekte für luxuriöse Bäder und Küchen. Die Armaturen, Brausen und Accessoires der Marke tragen den Anspruch auf Perfektion in Design, Herstellung und Funktion in sich. Auf der diesjährigen ISH erhebt AXOR das Duschen zu einem luxuriösen Erlebnis in neuen Dimensionen. Passend dazu: ein noch nie dagewesener Brausestrahl, der in jahrelanger Forschung perfektioniert wurde und eine einzigartige Hommage an das wertvolle Element Wasser ist. Ob radikaler oder moderner Purismus – beide Stil-Ausprägungen stehen in der neuen AXOR Armaturenkollektion, die ebenfalls auf der ISH Premiere feiert, im Mittelpunkt. Am Waschtisch, in der Dusche und an der Badewanne.

Außerhalb des eigenen Messestandes ist AXOR Gastgeber der „AXOR Talks“ im Rahmen des Trendforums „Pop up my Bathroom“. Podiumsdiskussionen stellen hier am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils von 16-17 Uhr das übergeordnete Thema „Individualisierung“ aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Podiumsteilnehmern aus den Bereichen Architektur und Innenarchitektur sowie Experten verschiedener Branchen lädt AXOR zu inspirierenden und informativen Gesprächsrunden ein. Besucher finden die Ausstellung und das Trendforum „Pop up my Bathroom“ im Saal Europa in der Halle 4.0.

Ausdrucksstarkes Design und innovativer Bedienkomfort von hansgrohe

Die vielfach für ihre Innovationen und Designs ausgezeichnete Premiummarke hansgrohe gestaltet den Fluss des Wassers in Küche und Bad. Denn hier verbringen die Menschen Zeit, die ihnen besonders wichtig ist – und erleben wertvolle Momente mit Wasser. Für diese Momente entwickelt hansgrohe zukunftsweisende Lösungen, die herausragendes Design, langlebige Qualität und intelligente Funktionen für höchsten Bedienkomfort vereinen. Auf der ISH stellt hansgrohe unter anderem eine innovative und elegante Lösung zum Steuern mehrstrahliger Wohlfühlduschen vor. Außerdem präsentiert sie ausdrucksstarkes, konsequent geometrisches Design in Form einer neuen, besonders umfangreichen Armaturenlinie und eines neuen Brausenprogramms. Mit ihren neuen Spülenkombinationen zeigt die Marke hansgrohe zudem Lösungen, die den Küchen-Alltag komfortabler und schöner machen. Bis zum Start der ISH wird unter http://pro.hansgrohe.com/news jede zweite Woche eine Vorschau auf die hansgrohe Neuheiten für Bad und Küche gewährt.