News | 17.01.2017

Best Western Akademie

Weiterbildung für Hotelmitarbeiter fest im Blick

Weiterbildung ist der Schlüssel zum Erfolg bei Best Western. Die eigene Best Western Akademie biete deshalb auch 2017 wieder zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Hotelmitarbeiter an.

Bild: Best Western

Weiterbildung und Personalentwicklung werden bei Best Western Hotels & Resorts großgeschrieben. Daher hat die Gruppe schon vor mehr als zwanzig Jahren die Best Western Akademie ins Leben gerufen. Auch 2017 deckt das Weiterbildungsprogramm mit mehr als 60 Seminarthemen an mehr als 250 Terminen hotelrelevante Themen ab.

Vielfältige Seminarthemen

„Die Ausbildung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Jeder bei Best Western soll sich fit fühlen für seine Aufgaben und die Möglichkeit haben, noch besser zu werden. Wir unterstützen dabei mit einem vielfältigen Seminarangebot. Damit heben wir uns als Gruppe auch von den Mitbewerbern ab“, erklärt Gloria Wagner, Direktorin Servicequalität und Akademie. Im Angebot finden sich klassische Präsenz-Seminare – durchgeführt durch renommierte Seminaranbieter, ergänzt durch interne und externe Trainer. Die Bandbreite reicht dabei von Seminaren zu den Themen Sales oder Account Management bis hin zu Persönlichkeits- und Führungsseminaren. Diese finden deutschlandweit und im Ausland statt. Vor allem im Bereich Sales, Upselling und Revenue Management war die Nachfrage in den vergangenen Jahren sehr groß.

Off- und Online

Hinzu kommt: Neben Seminaren und Lehrgängen zu fachlichen Themen können die Mitarbeiter zu vergünstigten Preisen an Diplom-Lehrgängen und Zertifizierungen teilnehmen. Doch nicht nur offline, sondern auch online ist die Best Western Akademie professionell aufgestellt: Kostenfrei können die Mitarbeiter das Angebot an Online-Seminaren des Seminaranbieters und langjährigen Partners Performance Solutions nutzen und sich flexibel jederzeit und an jedem Ort weiterbilden. Neu ins Leben gerufen wird in diesem Jahr außerdem die E-Learning-Plattform Best Western International University. Speziell auf die Bedürfnisse der Hotels zugeschnitten, werden auf der E-Learning-Plattform Training-Tutorials in Deutsch und Englisch angeboten. Zusätzliche Expertentalks von Mitarbeitern der Servicezentrale ermöglichen weiterhin den direkten Austausch zwischen den Vortragenden und Mitarbeitern aus den Best Western Hotels untereinander. Mit all ihren Angeboten zählt die Best Western Akademie zu einem der größten Weiterbildungsinstitute der Hotellerie.