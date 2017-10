News | 06.10.2017

InterContinental Hotels Group

Weitere neue Häuser geplant: Der Wachstumskurs soll weitergehen

Die InterContinental Hotels Group (IHG) hat auf der Expo Real in München die Eröffnung des sechsten Hotels und die Vertragsunterzeichnung für das 13. Hotel in Deutschland in diesem Jahr bekannt gegeben. Das Unternehmen setzt damit seinen Wachstumskurs in Deutschland fort.

Bild: IHG

Die IHG hat hierzulande fast 120 Hotels, die bereits eröffnet oder aktuell in der Entwicklungsphase sind. Das vor Kurzem eröffnete Holiday Inn Express Köln – City Centre ist mit 323 Zimmern das größte Holiday Inn Express Hotel in Europa und erhöht die Anzahl an Hotels, mit denen das Unternehmen in Deutschland vertreten ist, auf 72 (mit insgesamt 14.600 Zimmern). Mit dem Holiday Inn Express Göttingen wurde nun das 13. IHG-Hotel in diesem Jahr auf dem deutschen Markt unter Vertrag genommen. Insgesamt befinden sich 46 Hotels in der Entwicklung.





Strategische Partner



Ein zentraler Treiber des Erfolgs der IHG in Deutschland ist die strategische Zusammenarbeit mit ausgewählten Multi-Development-Agreement-Partnern (MDA): Mit diesen MDA-Partnern hat die IHG in diesem Jahr nahezu alle Verträge geschlossen – alle für die Marken Holiday Inn® und Holiday Inn Express. Die Holiday Inn Markenfamilie befindet sich in Deutschland weiterhin auf Erfolgskurs. Franchisepartner schätzen den Mehrwert der neuesten Design- und Serviceinnovationen, die den Hotelsektor transformieren. Dazu gehört auch das innovative Holiday Inn Open Lobby Konzept. Im Durchschnitt konnten Hotels mit der Open-Lobby eine Steigerung der Gästezufriedenheit sowie einen Umsatzanstieg von 20% im Bereich Food & Beverage verzeichnen.





Next Generation“-Zimmer



Auch die auf Grundlage von Kundenerfahrungen gestalteten Holiday Inn Express „Next Generation“-Zimmer verbessern das Gästeerlebnis. Zu den neuen Features gehören neben Smart-TVs, mit denen Gäste eigene Medieninhalte streamen können, und Betten mit geräuschreduzierenden Kopfenden, auch eingebaute USB-Anschlüsse und zusätzliche Steckdosen. Hotels mit „Next Generation“-Zimmern profitieren ebenfalls von höheren Gästezufriedenheitswerten sowie einem Zuwachs beim RevPar in Höhe von durchschnittlich neun Prozent. Die Holiday Inn Open Lobby wird bis Ende 2019 ebenso wie das „Next Generation“-Design bei Holiday Inn Express bis Ende 2018 zum Markenstandard in Europa. Robert Shepherd, Chief Development Officer und SVP Growth & Transformation für Europa , kommentiert das wie folgt: „Holiday Inn und Holiday Inn Express erfreuen sich weltweiter Bekanntheit und Beliebtheit und heißen jedes Jahr Millionen von Gästen willkommen. Die Holiday Inn Markenfamilie ist inzwischen doppelt so groß wie ihr größter Wettbewerber und stellt für IHG einen wichtigen Wachstumsmotor dar. Diese beiden Marken erfreuen sich bei Verbrauchern anhaltender Beliebtheit. Gleichzeitig steigern Innovationen wie die Open Lobby und die „Next Generation“-Zimmer ihre Attraktivität und Bedeutung nachhaltig. Unsere Franchisepartner und Investoren schätzen das – und das schlägt sich auch in unseren zahlreichen Vertragsunterzeichnungen und Neueröffnungen in diesem Jahr nieder.“ Die Hotels wurden vom lokalen IHG Team in Frankfurt am Main unter Vertrag genommen und werden von dort aus betreut. Das Team der IHG besitzt solide Kenntnisse in den Bereichen Entwicklung, Design, Technik, Vertragswesen, Finanzen und Operations.