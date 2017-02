Hotelbetrieb | 14.02.2017

InoxAir auf der Internorga

Zuverlässiges Abluftsystem für Küchen mit CleanAir Technologie

Auf der Internorga präsentiert InoxAir, Spezialist für die Luftnachbehandlung in gewerblichen Küchen, seine weiterentwickelte CleanAir Technologie. Sie erlaubt es Restaurantbetrieben die fünfstufige CA2000 in Schrankform direkt neben die Kochgeräte zu stellen.

Bild: InoxAir

Auf der diesjährigen Internorga präsentiert das Gelsenkirchener Unternehmen einige Neuheiten. Die bewährte CleanAir Technologie ist soweit weiterentwickelt, dass Restaurantbetriebe die fünfstufige CA2000 in Schrankform direkt neben die Kochgeräte stellen können. Diese Technik ist für bereits bestehende, aber auch für neu geplante gewerbliche Kleinstküchen gedacht, wenn eine direkte Abführung in das Abluftsystem nicht möglich ist. Die Anlage sorgt dafür, dass Fett, Rauch und Gerüche eliminiert werden und die saubere Luft zurück in den Raum geführt werden kann.

Praxisnahe Lösungen

In Halle A3, Stand 117

Als eine weitere Neuheit zeigt sich der weiterentwickelte Rauchgaswäscher. „Holzkohlegrills sind immer mehr im Kommen“, sagt René Bruder. Holzkohlegrills bringen eine Menge Rauch, Ruß und Fett mit sich. Die neue Technologie von InoxAir beseitigt diese Emissionen soweit, dass es zu keinen Unannehmlichkeiten mehr kommt. Restaurantbetreiber müssen sich nicht mehr mit lästigen Abluftproblemen rumschlagen, wenn sie den Rauchgaswäscher von InoxAir in Betrieb nehmen. Neben diesen neuen Technologien wird der Spezialist für Küchenabluft auch die Weiterentwicklungen der alt bewährten Produkte vorstellen, wie die mobile Anfahrwand fürs Frontcooking, den Umlufttower, den Ozongenerator oder auch einzelne Ventilatoren.