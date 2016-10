Ausstattung/Einrichtung | 14.10.2016

Axor präsentiert neue klassische Produktpalette

Wertigkeit im Stil des frühen 20. Jahrhunderts für Bad und Küche

Inspiriert von einer Ära des wachsenden Wohlstands und der dynamischen Modernisierung hat Axor zusammen mit dem Stuttgarter Studio Phoenix Design eine Bad- und Küchen Kollektion im Stil der ersten industriell gefertigten Armaturen. Axor Montreux zeichnet sich nach Unternehmensangaben durch authentische Formen und prägende Gestaltungsmerkmale aus und stehe für Wertigkeit.

Bild: Kuhnle & Knoedler for Axor / Hansgrohe SE

Mit authentischen Formen und prägenden Gestaltungsmerkmalen des frühen 20. Jahrhunderts erinnert Axor Montreux stilistisch an eine Zeit des wissenschaftlichen und kulturellen Aufbruchs. Axor präsentiert die neue klassische Produktpalette für Bad und Küche, erstmalig in Europa, auf der Interieur Kortrijk vom 14. – 23. Oktober.

„Die industriellen Produktionsmethoden und der Gestaltungsstil des frühen 20. Jahrhunderts stehen noch heute für Wertigkeit. Diese Besonderheiten haben wir in qualitativ hochwertiger industrieller Produktion und mit viel Präzision neu interpretiert um unseren Kunden das Beste in Gestaltung und Funktion – im Badezimmer, und zum ersten

Mal auch in der Küche, zu bieten“, sagt Silke Giessler, Leiterin Marketing Axor.



Die Evolution des Industriedesigns



In Anlehnung an das archetypische Design der ersten industriell gefertigten Bad- und Küchenarmaturen prägen additive Formen und charmante stilistische Details die gesamte Kollektion. Merkmale des Industriedesigns wie Rohre und Ventile wurden nicht nur mit klassischen Kreuzgriffen und Porzellaneinsätzen, sondern auch mit modernen

Eine Besonderheit dieser Zeit ist auch die Brückenoptik der 3-Loch Armatur. Mit Kreuzgriffen und authentisch

beschrifteten Porzellaneinsätzen zitiert sie die ersten industriell gefertigten Armaturen in Perfektion.

Technologische Fortschritte

Axor Montreux steht nach Angaben des Herstellers auch für den technologischen Fortschritt: moderne Ingenieurskunst verwandelt Armaturen, Dusch-Systeme und Accessoires in innovative Neu-Interpretationen des 20. Jahrhunderts – ohne Komfortverlust. Die erste klassische Küchenarmatur von Axor sorgt mit Schwenk- oder mit Ausziehauslauf für maximale Bewegungsfreiheit. Im Badezimmer bedienen Waschtischarmaturen mit niedrigen und mit höheren Ausläufen jetzt auch verschiedenste Komfortzonen. Einfachheit in Funktion auch bei der neuen Axor Montreux Showerpipe: sie trennt die Bedienungselemente für Kopf- und Handbrause mit ergonomischen Hebelgriffen. Authentisches, präzises Design und modernste industrielle Produktionsverfahren charakterisieren die neuen Bad- und Küchenarmaturen. Letzteres spiegelt sich nicht zuletzt in den Standardoberflächen der Kollektion wider: PVD-beschichtetes Chrom und Nickel. Durch den hochtechnologisierten PVD Prozess (Physical Vapor Deposition) entsteht die Oberfläche durch Dampf in einem Vakuum. Das

Resultat: Die Armaturen verlassen die PVD Kammer mit einer extrem kratzfesten und Reiniger resistenten Oberfläche.