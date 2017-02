Hotelbetrieb | 20.02.2017

Meiko auf der Internorga

Messeauftritt unter dem Motto "Willkommen im Spülparadies"

Das deutsche Maschinenbauunternehmen Meiko aus Offenburg präsentiert auf der Internorga eine neue Spülmaschinen-Serie. Messe-Besucher erfahren am Meiko-Messestand, dass Spülen durchaus ein multisensorisches Erlebnis ist.

Bild: Meiko

„Unser Ziel ist es, mit jeder Innovation einen wirklichen Mehrwert für den Kunden zu erzielen. Wir bauen andere Maschinen und nicht nur bessere Kopien des Vorgängermodells. In unserer Branche ist schließlich jeder Marktteilnehmer in der Lage, solide Hardware aus Edelstahl zu liefern. Wir haben die Herausforderung angenommen, Technologie und Prozesse zu verbessern“, so Dr.-Ing. Thomas Peukert, Leiter Konstruktion bei Meiko.

Kundenbedürfnisse im Fokus

Um ein wirklich neues und ungewöhnliches Ergebnis zu erzielen, ist man in Produktmanagement und Entwicklungsabteilung bei Meiko auch gewohnte Wege gegangen: Die Nähe zum Kunden pflegen, ihm zuhören, Fragen stellen – und wirklich innovieren. „Bei der Betrachtung des kompletten Spülprozesses vom Einschieben des Korbs bis zur Entnahme des trockenen Geschirrs ist die perfekte Reinigung eine Selbstverständlichkeit und der Ehrgeiz in Sachen Nachhaltigkeit eine feste Größe im Pflichtenheft“, erläutert Produktmanager Adam Bindek. Was man bei Meiko neu auf die Agenda gesetzt hat, sind Themen wie Ergonomie und Prozessoptimierung im Spülbereich: „Hier sind wir in der Lage, handfeste Vorteile für den Kunden zu schaffen – und ihm unsichtbares Potenzial in seinem Arbeitsalltag aufzuzeigen“, so Bindek weiter. Dies liegt laut Bindek nicht zuletzt in der Unterstützung der Kunden bei der Erfüllung von Pflichten wie der Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen.

Mehrmonatige Testphase

In einem mehrmonatigen Test haben die Entwickler und Ingenieure bei Meiko auch wieder bei der jüngsten Innovation den direkten Input der Kunden genutzt. Deutliche Aussage nach mehreren Monaten Arbeiten mit der jüngsten Generation: „Ich gebe diese Maschine nie wieder her – weil sie einfach mehr als praktisch ist. Sie ist ein Hammer!“Was es für eine neue Maschine ist, wie sie aussieht und was sie im Detail kann, sehen und erleben Sie auf der Internorga in Hamburg. Der Messestand ist komplett auf das Motto „Willkommen im Spülparadies“ ausgerichtet. Meiko präsentiert sich in Halle/Stand A4.315 und Halle/Stand B6.423.