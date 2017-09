Hoteldesign + Interieur | Ausgabe 05/2017

Studie „FutureHotel Spa- und Wellness-Erlebnisse“

Wissen, was Wellness-Gäste wünschen

Wie wird das Spa der Zukunft aussehen? Antworten darauf gibt eine Studie im Rahmen des Forschungsprojekts FutureHotel. Das Besondere: Die Studie stellt die Sichtweisen von Hotelgästen und Hoteliers gegenüber und deckt Diskrepanzen auf. FutureHotel-Partner Klafs stellt die wichtigsten Erkenntnisse vor.

Bild: Home of Balance, Dornbirn / Hanno Mackowitz

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und das gilt natürlich auch für die Themen Spa und Wellness im Hotel. Bereits Ende der 1990er-Jahre präsentierte Klafs auf der Interbad seine Idee der „Erlebnissauna“. Seit dieser Zeit kreieren die Sauna- und Spa-Ausstatter vermehrt regelrechte Erlebniswelten, die sich seit einigen Jahren auch bei neuen Spa-Bereichen der öffentlichen Bäder und Wellness-Hotels wiederfinden und dem Wellness-Urlaub nochmals deutlich Schwung verliehen haben.

Hinzu kommt: Die Themen persönliches Wohlbefinden und Gesundheit sind wichtige Trends unserer Zeit. Der Bedarf an Spa-Anlagen im Hotel ist also mehr denn je da. Doch stimmen die Wünsche der Gäste von Spa-Bereichen im Hotel mit den Vorstellungen der Hoteliers über diese Wünsche überein? Entwickeln sich Angebot und Nachfrage in die gleiche Richtung? Mit dieser zentralen Frage beschäftigt sich die Studie „FutureHotel Spa- und Wellness-Erlebnisse“. Diese entstand im Rahmen des Innovationsnetzwerks „FutureHotel“ – initiiert und geleitet vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (Fraunhofer IAO).

Wellness-Angebot ist Topkriterium

Wesentliche Erkenntnis: Das Wellness-Angebot ist heute ein klares Buchungskriterium. Für 77,5 Prozent der Gäste ist es das entscheidende Buchungskriterium oder spielt zumindest eine Rolle für das Buchen des Hotels. Das Thema hat also für die Gäste eine hohe Relevanz – was scheinbar noch nicht bei allen Hoteliers angekommen ist: Denn die befragten Hotels teilen sich ganz deutlich in zwei Gruppen: „Angebot auf dem aktuellen Stand der Technik“ und „Renovierungsbedürftiges Angebot“. Eine große Gruppe von Hoteliers riskiert also, hier den Anschluss zu verpassen.