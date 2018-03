News | 21.03.2018

Smarte Botschaften

WMF verkündet Vertriebspartnerschaft mit Ripples

Mit der Vertriebspartnerschaft zwischen WMF und Ripples Inc., einer neuen Marketingplattform für Kundenengagement, finden deutsche und österreichische WMF-Kunden den „Ripple Maker“ im Sortiment des Kaffeemaschinenherstellers.

Die Ripple Maker-Technologie stellt eine bedeutende Neuerung im Marketing und Kundenengagement für das Hotelgewerbe dar und verwandelt das einfache Servieren von Getränken in ein echtes Ereignis, das Gäste immer wieder erleben möchten: In Kombination mit dem Dynamic Milk System von WMF können Hoteliers oder die Gäste selbst die Milchschaumkronen ihrer Kaffee-Spezialitäten mit kunstvollen Bildern und Nachrichten in hoher Auflösung zu schmücken.