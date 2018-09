News | Ausgabe 05/2018

Kaldewei

XXL-Duschen aus ­kratzfestem Email

Das Hotel Château Holtmühle im niederländischen Tegelen lässt seine Gäste in mittelalterliche Romantik eintauchen und sich wie Schlossherren fühlen.

Bild: Kaldewei

Der luxuriöse Charakter des Anwesens zeigt sich schon bei der Zufahrt über den Schlossgraben – und setzt sich fort bis in die Bäder der Gästezimmer: Diese sind mit übergroßen Duschflächen aus Kaldewei-Stahl-Email ausgestattet. In 45 Zimmern des Anwesens wurde die bodenebene Kaldewei-Duschfläche „Superplan XXL“ installiert. Sie bietet mit ihrem großzügigen Format nicht nur Bewegungsfreiraum beim Duschen, die Oberflächenveredelung „Secure Plus“ sorgt auch für Trittsicherheit und Rutschfestigkeit. Auf der fugenfreien Oberfläche der bodenebenen Duschen aus Kaldewei-Stahl-Email können sich keine Schmutz- oder Seifenreste festsetzen. Die Duschflächen sind daher leicht zu reinigen und zu pflegen. Das entlastet auch das Housekeeping im Arbeitsalltag deutlich und minimiert die Betriebskosten für das Hotelmanagement. Kaldewei-Stahl-Email ist kratz- und schlagfest und eignet sich damit speziell für den Einsatz in der Hotellerie.

www.kaldewei.de