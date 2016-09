News | 08.09.2016

Zyxel mit neuem Auftritt

"Your Networking Ally”

Ab sofort ist Zyxel “Your Networking Ally” und positioniert sich damit eigenen Angaben zufolge als Netzwerk-Verbündeter des Kunden. Gleichzeitig verpasst das Unternehmen seiner Marke nach fast 30 Jahren ein zeitgemäßes Look & Feel.

Bild: Zyxel

Das Marktforschungsunternehmen Gartner erwartet, dass im Jahre 2020 über 21 Milliarden vernetzte Geräte im Einsatz sein werden, die für mehr Effizienz am Arbeitsplatz, für neue Lebensweisen und für innovative Geschäftsmodelle benötigt werden. Doch trotz dieser Entwicklung und der vielen Möglichkeiten, die es heute gibt, verpufft viel Potenzial wegen langsamer, unsicherer oder sogar nicht vorhandener Netzwerkzugriffe. Das will Zyxel als führender Player im Markt verändern.

Kernkompetenz klar herausstellen

Durch seine neue Bestimmung als "Your Networking Ally” will Zyxel eigenen Angaben zufolge seine Kernkompetenz klarer herausstellen und sich stärker als Partner definieren, der die Herausforderungen der Kunden versteht und ihnen hilft, diese Aufgaben zu meistern. Zyxel President Gordon Yang beschreibt den Übergang von Zyxel zu einem Lösungsanbieter als solide und spannend. “Der Wandel findet auf einer sehr soliden Basis statt, weil wir die meisten Technologien bereits in unseren Händen halten", sagte Yang. "Und es ist spannend, weil wir mit unseren Kunden Seite an Seite stehen und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wir setzen ihr Potenzial frei."

Neues Logo, neuer Look

Dieser Wandel fordert Änderungen nicht nur im Unternehmen selbst, sondern auch im Außenauftritt. Daher das neue Logo und der neue Look. Das auf einer Achse unterbrochene x im Firmennamen zeigt im übertragenen Sinne, wie Zyxel mit seinen Kunden verbunden ist – sowohl mit Draht als auch drahtlos. Die neuen sympathischen "Ally" Figuren symbolisieren Zyxel eigenen Angaben zufolge als kundennah und ansprechbar und sie verkörpern unterschiedliche Vorteile für die Kunden. Fünf bunte Farben deuten auf die Vielfalt des Zyxel Teams und widerspiegeln die umfangreiche Palette von End-to-End-Lösungen für unterschiedliche Anwendungen und vertikale Märkte.