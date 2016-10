Ausstattung/Einrichtung | 31.10.2016

Schalterserie Gira E2

Immer im richtigen Licht

Das 2016 eröffnete Hotel Eislinger Tor bietet mit 31 Zimmern Komfort für jedermann. Im gesamten Hotelbereich sorgen Schalter aus der Gira-2-Serie für ein flexibles Lichtmileu, das auf die Tageslichtsituation und die Wünsche des Hotelbetreibers und der Gäste eingehen kann.

Bild: Salvia Elektrotechnik GmbH

Das Hotel Eislinger Tor bietet mit 31 Zimmern Komfort für jeden: vom Einzelzimmer über Comfort- und Premiumräume bis hin zur Suite. Für Geschäftsreisende ist ein Einzelzimmer geschickt, für Paare wie auch Familien bietet sich die elegante Suite an: Ein getrennter Wohn- und Schlafbereich sowie eine vierte Schlafmöglichkeit sind für Urlauber ideal. Ergänzt wird diese Ausstattung mit einer Essgruppe und vier Sitzmöglichkeiten.

Moderne Tagungstechnik

Das Hotel verfügt über sechs Tagungsräume für bis zu 120 Personen. Für Tagungen, Schulungen, Seminare oder Produkt-Präsentationen findet man immer einen passenden Raum. Alle können durch mobile Wände miteinander verbunden werden und bieten somit ein variables Platzangebot. Moderne Tagungstechnik ist genauso selbstverständlich wie die individuelle Bestuhlung.

Funktion und Design aus einem Guss

Im gesamten Hotel fiel die Entscheidung auf das Schalterprogramm Gira E2. Das streng reduzierte Design dieser Schalterlinie passt hervorragend zur Innenarchitektur. Eingesetzt wurde diese Serie auch im Restaurant Sandy’s No 1, genannt nach Sandy Marcak, der das Restaurant, eine Bar und eine Lounge betreibt. Aber nicht nur das: In der warmen Jahreszeit können Urlauber, Geschäftsreisende wie auch Einheimische im gemütlichen Biergarten entspannen. Bei der Planung wurde viel Wert gelegt auf die Beleuchtung und Steuerungstechnik. In den unterschiedlichen Räumen entsteht somit ein Lichtmilieu, das flexibel auf die Tageslichtsituation und die Wünsche des Nutzers eingehen kann. Je nach Jahres- oder Tageszeit verändert sich die Stimmung in der Lobby mit einem besonderen, spielerischen Lichtobjekt. Das Lichtambiente im Restaurant verändert sich über den Tag von angenehm hell bis romantisch am Abend.