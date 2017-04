Hoteltechnik + Architektur | 11.04.2017

LightAccess von 1aim

Software unabhängige Zutrittslösung für Hotelzimmer

Das Start-Up Unternehmen 1aim hat mit LightAccess ein Zutrittsystem – unter anderem für Hotelzimmertüren – entwickelt, das auch ohne App mit jedem internetfähigem Smartphone verwendet werden kann.

Bild: Hörmann

Der Zutrittscode, ein sogenannter LightPass, kann einfach über ein Web-Interface erstellt und dann mit jedem Smartphone mit Farbdisplay und Internetzugriff abgerufen werden. Das System erlaubt ebenso die Verwaltung von zeitlich begrenzten Codes oder Gastzugängen. Unendlich viele Zutrittcodes können an Freunde, Familie oder Mitarbeiter per E-Mail, SMS oder Messenger-Nachricht verschickt und jederzeit wieder gelöscht werden. Da sich der erhaltene Link im Browser des Mobiltelefons abrufen lässt, kann man LightPass auch nutzen, ohne eine zusätzliche App zu installieren. 1aim ist laut Herstellerangaben bislang das einzige Unternehmen, das das in dieser Form ermöglicht.

Schlüsselos ins Hotel

Diese Software unabhängige Lösung ist besonders dann geeignet, wenn Personen nur zeitlich begrenzten Zutritt zu Gebäuden haben sollen, wie beispielsweise in Hotels, Ferienwohnungen oder Besucher in Privatwohnungen. Die schlüssellose Lösung ist außerdem in Bürogebäuden oder Parkhäusern sinnvoll, wo Mitarbeiter dauerhafte Gastzugänge benötigen. So müssen keine zusätzlichen Medien, wie beispielsweise Schlüsselkarten, zur Verfügung gestellt werden, da das Smartphone genutzt werden kann.

Das Start-Up Unternehmen hat erstmalig auf der BAU 2017 in München dieses Zutrittskontrollsystem vorgestellt. Zusammen mit Hörmann und Schörghuber zeigte 1aim, wie sich Türen und Tore per LightAccess öffnen lassen: Ein Code auf dem Smartphone Display wird von einem Lesegerät gescannt. Stimmen die Informationen überein, öffnen sich die mit einem 1aim-Motorzylinder oder beliebigen E-Öffnern, Motorschlössern oder Antrieben ausgestatteten Türen oder Tore. Besonders an Eingangstüren von Hotel- und Bürogebäuden oder Haustüren wird durch den LightAccess ein komfortabler und schneller Zutritt ermöglicht.